Danone : Dans le vert avec le soutien d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre reprend le chemin de la hausse aujourd'hui après une baisse hier de 2,7%. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6.242 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, en hausse de +1,7% en données publiées et de +3,7% en données comparables.



Suite à cette annonce, Crédit Suisse confirme son conseil à surperformance et son objectif de cours de 69 E.



' Nous attendons une baisse organique des ventes de T2 de 1,4%. Nous estimons maintenant la croissance organique des ventes de l'exercice à 1,9% (auparavant 2,1%) et la marge sur l'année de 14,6% (auparavant 15,0%) ' indique Crédit Suisse.



' À notre avis, la valorisation actuelle de Danone ne reflète pas la qualité de l'activité Nutrition spécialisée de Danone (52% des bénéfices du groupe) ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur DANONE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok