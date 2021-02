Danone : Artisan Partners réclame la nomination rapide d'un nouveau DG

PARIS (Reuters) - La société de gestion Artisan Partners a demandé vendredi la nomination "dès que possible" d'un nouveau directeur général chez Danone après réitéré son appel à séparer les fonctions de PDG occupées actuellement par Emmanuel Faber.

"Il est urgent de se pencher sur la structure du conseil d'administration et la direction de l'entreprise. Les rôles de directeur général et de président devraient être scindés pour refléter une gouvernance d'entreprise moderne", estime la société dans une lettre adressée aux administrateurs du groupe et rendue publique.

"Les normes de gouvernance exigent également que les dirigeants précédents quittent le conseil d'administration. Et la logique exige que les membres du conseil d'administration aient plus d'expérience dans le domaine des biens de consommation", ajoute-t-elle.

"Un nouveau directeur général non financier ayant l'expérience des biens de consommation et un historique de succès devrait être installé dès que possible pour redonner à Danone le statut élevé qu'il mérite au sein de l'élite économique française", demande encore Artisan; alors que plusieurs médias évoquent la réunion lundi d'un conseil d'administration consacré à la gouvernance.

La société de gestion avait déjà critiqué ces dernières semaines la gestion et la stratégie de Danone, faisant écho aux réclamations du fonds activiste Bluebell Capital.

Ce dernier a lui aussi réclamé jeudi la nomination d'un président indépendant et d'un nouveau directeur général.

Danone a subi de plein fouet l'an dernier les effets de la crise du coronavirus, qui a lourdement pénalisé sa division Eaux et pesé sur ses marges.

Le groupe a lancé en novembre un plan prévoyant la suppression d'environ 1.500 à 2.000 postes dans les sièges mondiaux et locaux.

(Blandine Hénault, édité par Marc Angrand)

