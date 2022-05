Daimler : Stifel réitère son opinion avant le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que les plus importants CMD de Mercedes (par exemple 2011 à Kecskemet, 2013 à Berlin, 2019 à Londres) ont été des événements négatifs pour le cours de l'action.



Stifel estime que la barre semble également très haute pour le CMD des 19 et 20 mai : l'événement, baptisé 'Economics of Desire', se déroulera sur les Côtes d'Azur. De nombreuses questions sont restées sans réponse et ont été renvoyées au CMD. ' Dans l'ensemble, notre point de vue sur l'événement est légèrement positif '.



Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 99 E avant cet évènement.



' La marge EBIT en 2021 était de 12,9 %, et de 16,4 % au premier trimestre 2022. On s'attend à ce que Mercedes augmente légèrement ces objectifs, avec des marges EBIT à deux chiffres ' indique le bureau d'analyses.



' Mercedes dispose de quelque 23 milliards d'euros de liquidités nettes. La direction s'attend à un niveau de rentabilité durablement élevé et à une baisse des dépenses d'investissement ' rajoute Stifel.



' Nous pensons que l'annonce d'un rachat d'actions serait positive et cohérente avec les objectifs stratégiques '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.