Daimler : Mise sur l'acier durable pour réduire ses émissions

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie climatique, Mercedes-Benz annonce donner la priorité à la réduction et à la prévention des émissions de CO₂ avant de les compenser.



Ainsi, au cours de cette décennie, Mercedes-Benz vise à utiliser chaque année plus de 200 000 tonnes d'acier durable, à faible émission de CO₂, provenant de fournisseurs européens.



Le déploiement d'une chaîne d'approvisionnement durable en acier en Europe servira de modèle pour d'autres régions.



Le constructeur rappelle que l'acier représente jusqu'à 20 % des émissions totales de CO₂ lors de la production d'un véhicule électrique.



D'ici 2030 au plus tard, Mercedes-Benz Cars vise à réduire au moins de moitié les émissions moyennes de CO₂ par voiture particulière dans le parc de véhicules neufs par rapport à d'ici 2020, sur l'ensemble du cycle de vie, de l'approvisionnement en matières premières à l'utilisation et au recyclage.



