Daimler : Donnera le coup d'envoi de la semaine de la mode

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz donnera le coup d'envoi le 5 septembre de la semaine de la mode de cette année à Berlin (MBFW Berlin) printemps/été 2023 avec la 'Mercedes-Benz Creators Night', qui se tiendra dans un nouveau lieu : le Telegraphenamt (bureau du télégraphe) de Berlin.



La soirée sera axée sur deux projets créatifs qui associent la mode et le design automobile innovant. ' La mode durable jouera un rôle de premier plan sous la forme d'une collection visionnaire ' indique le groupe.



Sous la direction artistique du studio de création berlinois Acte TM, la collection capsule Mercedes-Benz 'ACC01' a été créée à partir de matériaux recyclés et sera mise en scène sous forme d'installation lors de la MBFW.



Le partenaire de la marque Mercedes-AMG, will.i.am, musicien américain (chanteur du groupe hip-hop américain 'Black Eyed Peas'), producteur et entrepreneur technologique, présentera la Mercedes-AMG unique 'The Flip'.



