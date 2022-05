Daimler : Vente d'une 300 SLR Uhlenhaut pour 135 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la vente aux enchères d'un coupé Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut pour un prix record de 135 millions d'euros à un collectionneur privé.



' Cette icône de l'histoire automobile est une rareté absolue - l'un des deux seuls prototypes construits à l'époque ' indique le groupe.



Nommé d'après son créateur et ingénieur en chef, Rudolf Uhlenhaut, il est considéré comme l'un des plus beaux exemples d'ingénierie et de conception automobile par les experts et les passionnés du monde entier.



' La décision de vendre l'une de ces deux voitures de sport uniques a été prise avec un raisonnement très solide - au profit d'une bonne cause. Le produit de la vente aux enchères servira à financer un programme mondial de bourses d'études. Avec le 'Fonds Mercedes-Benz', nous souhaitons encourager une nouvelle génération à suivre les traces innovantes de Rudolf Uhlenhaut et à développer de nouvelles technologies étonnantes, en particulier celles qui soutiennent l'objectif critique de la décarbonisation et de la préservation des ressources', déclare Ola Källenius, PDG de Mercedes-Benz Group AG.



