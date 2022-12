Daimler : Va lancer son premier camping car électrifié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Vans a fermement ancré ses aspirations de leader en matière de mobilité électrique dans sa stratégie et électrifie systématiquement toutes ses séries de modèles. Cela inclut une gamme de solutions de mobilité électrique pour le secteur des camping-cars.



Avec le Concept EQT Marco Polo, la marque à l'étoile donne un avant-goût du nouveau micro camping-car entièrement électrique doté de nombreuses innovations pour le segment.



La version de série devrait être présentée au cours du second semestre 2023.



Le Mercedes-Benz EQT (18,99 kWh/100 km) est un petit fourgon qui combine la variabilité et le niveau d'équipement de haute qualité de la Classe T - son modèle frère à motorisation conventionnelle - avec les avantages d'une propulsion entièrement électrique.



Dans un avenir proche, le module Marco Polo, une première solution pratique de camping-car pour les courts trajets entièrement électriques, sera disponible.



' Au second semestre 2023, nous prévoyons d'élargir encore notre gamme avec un micro-campeur à part entière et également entièrement électrique ', précise déclare Klaus Rehkugler, chef des ventes de Mercedes-Benz Vans.



