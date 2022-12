Daimler : Une 'pause' dans les discussions avec Rivian

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le constructeur américain de voitures électriques Rivian a annoncé lundi avoir décidé de marquer une 'pause' dans ses discussions avec Mercedes-Benz, avec lequel il prévoyait d'établir un partenariat stratégique dans la production de camionnettes électriques.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe californien justifie sa décision par sa volonté de donner la priorité à ses propres projets de développement, que ce soit dans les véhicules particuliers ou les utilitaires.



Cette annonce intervient alors que Rivian Automotive a produit 7363 véhicules au cours du troisième trimestre et livré 6584 unités, ce qui le place en bonne position pour atteindre ses objectifs annuels.



La société explique avoir l'intention de reprendre ses négociations avec Mercedes-Benz à un moment 'plus approprié'.



En août dernier, les deux groupes avaient signé un protocole d'accord en vue de créer une co-entreprise chargée d'exploiter une usine européenne appelée à assembler les fourgons électriques développés par les deux marques.



Cette usine devait produire à la fois l'architecture VAN.EA, la plateforme d'utilitaires et de camions légers sans émissions de Mercedes, ainsi que la seconde génération de véhicules professionnels de Rivian, baptisée Rivian Light Van (RLV).



