Daimler : UBS réitère son conseil avant le CMD

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 90 E avant sa journée investisseurs.



' Mercedes présentera sa CMD de luxe tant attendue les 19/20 mai. La stratégie devrait conduire à des marges à deux chiffres sur tous les marchés, à une moindre cyclicité et à des multiples plus élevés ' indique le bureau d'analyses.



UBS estime que la ' valeur de l'action est très élevée, mais elle n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité '.



Rappelons que le groupe a annoncé une hausse plus marquée que prévu de 11% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, qui a atteint 5,2 milliards d'euros.



Pour 2022, Mercedes-Benz dit prévoir un chiffre d'affaires 'légèrement au-dessus' du niveau de 2021, avec un résultat opérationnel (EBIT) attendu stable d'une année sur l'autre.



