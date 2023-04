Daimler : UBS confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le chiffre d'affaires du premier trimestre est supérieur de 13 % à ce qui avait été annoncé.



Le groupe a également annoncé un bénéfice d'exploitation en hausse à 5,5 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année grâce à de bonnes performances dans sa division d'utilitaires légers. La publication a agréablement surpris les analystes, qui attendaient un résultat de l'ordre de 4,8 milliards.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 85 E.



' L'EBIT ajusté est de 5,5 milliards d'EUR et la marge EBIT est de 14,8 % pour Cars grâce à un bon rapport prix/mix produits ' indique le bureau d'analyses.



UBS souligne qu'il n'y a pas de mise à jour des prévisions pour l'instant, mais la partie supérieure de la fourchette cible semble plus probable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.