Daimler : Série de changements à la communication

(CercleFinance.com) - Mercedes annonce que Rob Halloway succèdera à Katja Bott à partir de septembre en tant que responsable de la communication mondiale Mercedes-Benz Cars & Vans.



De son côté, Katja Bott prend la direction du Centre d'assistance client (CAC) Mercedes-Benz Maastricht à compter du 1er septembre.



Par ailleurs, Willem Spelten prendra la direction de la communication d'entreprise à partir du 1er novembre 2023. Ce département comprend la communication d'entreprise interne et externe globale de Mercedes-Benz Group AG ainsi que la fonction de Porte-parole du Groupe.



Willem Spelten succèdera à Tobias Just, qui assumera pour sa part un rôle de direction chez Mercedes-Benz Sales à partir de novembre 2023, après une phase de familiarisation.



