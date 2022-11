Daimler : Se relance après sa victoire en F1 au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 a remporté sa première victoire de la saison à l'occasion du grand-prix du Brésil, grâce au britannique George Russell qui signe par ailleurs son premier succès en course.

L'équipe a en outre signé le doublé grâce à la deuxième place de Lewis Hamilton.



Cette 125e victoire de Mercedes en grand-prix permet à l'équipe de réduire l'écart avec Ferrari, l'équipe italienne occupant la seconde place au classement des constructeurs avec 19 points d'avance sur Mercedes.



Alors que la saison s'achèvera le week-end prochain à Abu Dhabi, Mercedes tentera de profiter de cette ultime manche pour battre Ferrari et décrocher le titre de vice-champion des constructeurs derrière Red Bull, l'équipe autrichienne s'étant déjà arrogé la couronne mondiale.





