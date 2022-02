Daimler : Résultats de 4ème trimestre sans surprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Mercedes-Benz accuse l'un des plus forts replis de l'indice DAX ce jeudi à la Bourse de Francforts, pénalisé par des prises de profits après des résultats trimestriels sans grande surprise.



Au sein de la branche Mercedes-Benz Cars & Vans, le résultat opérationnel (Ebit) du quatrième trimestre, ajusté des éléments exceptionnels, est ressorti en hausse de 6% à 4,29 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année.



A 29 milliards d'euros, son chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit en baisse de 5%, le constructeur allemand ayant vu ses ventes en volumes chuter de 20% à 611,920 unités.



'Dans l'ensemble, et comme nous l'attendions, Mercedes Benz a dévoilé des résultats de 4ème trimestre conformes à ses chiffres préliminaires', réagissent les analystes de RBC.



L'ex-Daimler avait annoncé annoncé le 11 février qu'il s'attendait à ce que sa branche automobile Mercedes-Benz Cars & Vans, sa principale division, génère une marge bénéficiaire de 12,7% sur l'exercice, un chiffre confirmé dans la publication d'aujourd'hui.



Pour 2022, l'entreprise basée à Stuttgart a déclaré s'attendre à ce que sa branche de voitures particulières, Mercedes-Benz Cars, génère une marge bénéficiaire comprise entre 11,5% et 13%.



Le titre Mercedes-Benz accuse actuellement une baisse de 4,2%, mais conserve encore un gain de 4,3% depuis le début de l'année.



