Daimler : Propose deux fourgonnettes électriques

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz complète sa gamme de fourgonnettes tout électriques avec le lancement de la fourgonnette EQT et de eCitan,



La nouvelle fourgonnette EQT est équipée d'un moteur électrique de 90 kW, de deux portes coulissantes, du système d'info-divertissement MBUX et de nombreux systèmes de sécurité et d'assistance.



Dans les stations de recharge rapide, la batterie de 45kWh avec le chargeur CC de 80kW installé peut être chargée de 10 à 80% en 38minutes. L'autonomie est de 282 kilomètres (WLTP).



Dans le secteur commercial, l'eCitan peut désormais être commandé avec une longueur de 4,498 mètres en version compacte et 4,922 mètres en version longue.



Selon la variante choisie, l'autonomie se situe entre 280 et 284 kilomètres (en WLTP). Sa batterie de 45 kWh peut être chargée de 10 à 80 % en 38 minutes avec le chargeur CC de 80 kW installé en option.



Le constructeur précise que le volume de chargement et la charge utile sont comparables à ceux des modèles Citan à propulsion conventionnelle. Dans le cas du fourgon compact, il est de 2,9 m3 et jusqu'à 544 kg, dans la version à empattement long de 3,62 m3 et jusqu'à 722 kg.



