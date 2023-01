Daimler : Projet de réseau de recharge électrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé hier soir à l'occasion du CES de Las Vegas qu'il prévoyait de lancer son propre réseau de recharge rapide de véhicules, à commencer par l'Amérique du Nord.



Le constructeur allemand de voitures haut de gamme a indiqué que le déploiement de ses premières bornes de recharge sous sa propre marque interviendrait dès cette année.



Pour ce faire, Mercedes compte collaborer avec MN8 Energy, un producteur d'énergie renouvelable, et ChargePoint, un réseau de recharge de véhicules électriques.



Au moment de la finalisation du projet, prévue à horizon 2027, Mercedes-Benz compte disposer de plus de 400 'hubs' proposant plus de 2500 chargeurs au total.



Le groupe automobile prévoit d'installer ses infrastructures le long des autoroutes, mais aussi à de grandes intersections routières et au coeur des grandes villes.



Le déploiement de ce réseau interviendra par la suite en Europe, en Chine et dans d'autres marchés.



