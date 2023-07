Daimler : Profit en hausse, porté par le haut de gamme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Group a annoncé jeudi une hausse de 8% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, soutenu par la progression des ventes de ses voitures et de ses camionnettes les plus haut de gamme.



Son bénéfice avant intérêts et taxes (Ebit) s'est établi à cinq milliards d'euros tout juste sur la période avril-juin, sur la base d'un chiffre d'affaires de 38,2 milliards d'euros, en hausse de 5%.



La marge de sa division de voitures particulières s'est repliée à 13,5% contre 14,2% au deuxième trimestre 2022, un recul limité que le constructeur automobile attribue à une tarification 'disciplinée' et à la solidité de ses ventes de SUV, y compris électriques.



Dans les utilitaires, sa marge s'est améliorée à 15,5% contre 10,1% un an plus tôt à la faveur d'une évolution favorable tant au niveau des ventes en volumes que des prix.



Mercedes-Benz, qui avait déjà présenté des résultats trimestriels préliminaires hier, rebondissait de 1,5% jeudi en fin de matinée à la Bourse de Francfort suite à ces chiffres définitifs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.