Daimler : Production connectée au Microsoft Cloud

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce une collaboration avec Microsoft Corp. afin de rendre la production de véhicules 'plus efficace, résiliente et durable'.



Ainsi, à travers la nouvelle plate-forme de données MO360, Mercedes-Benz peut désormais connecter ses quelque 30 usines de voitures particulières dans le monde au Microsoft Cloud.



Cette technologie permet au constructeur d'améliorer la transparence et la prévisibilité de sa production en identifiant plus rapidement d'éventuels goulots d'étranglement sur la chaîne d'approvisionnement.



La plateforme est déjà disponible pour les équipes dans la zone EMEA et sera déployée aux États-Unis et en Chine.



'La capacité de prévoir et de prévenir les problèmes de production et de logistique deviendra un avantage concurrentiel clé à mesure que nous passerons au tout électrique', ajoute Joerg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, responsable de la production et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.



