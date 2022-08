Daimler : Partenariat étendu avec CATL

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé vendredi qu'il allait étendre son partenariat avec le fabricant chinois de batteries au lithium CATL avec la construction d'un nouveau site de production en Hongrie.



Cette usine, basée à Debrecen, sera chargée de fournir des cellules de batterie à hautes performances pour les modèles de nouvelle génération de véhicules Mercedes-Benz devant être assemblés en Hongrie et en Allemagne.



Mercedes-Benz a annoncé l'an dernier son intention de devenir un constructeur automobile '100% électrique' d'ici à la fin de la décennie, un objectif qui passe par l'atteinte d'une capacité de plus de 200 gigawatt-heure dans l'intervalle.



Pour ce faire, le spécialiste des voitures haut de gamme dit prévoir la construction, avec ses partenaires, de huit usines de fabrication de cellules de batterie, dont quatre sur le sol européen.



