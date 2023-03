Daimler : Ouvre les commandes des GLE SUV et Coupé

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce aujourd'hui que ses modèles GLE SUV et Coupé révisés sont disponibles à la commande. Les modèles Mercedes-AMG 53 et 63 sont mis en vente chez les concessionnaires



Les modèles GLE de Mercedes-Benz peuvent également être commandés en tant qu'hybrides rechargeables.



