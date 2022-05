Daimler : Les objectifs de marge se précisent

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé jeudi viser une amélioration de sa marge opérationnelle dans les années qui viennent à la faveur du renforcement de son positionnement sur le haut de gamme.



A l'occasion d'un point stratégique organisé sur la Côte d'Azur, le groupe automobile allemand s'est donné comme objectif de dégager une marge d'exploitation de l'ordre de 14% d'ici au milieu de la décennie, sous réserve de conditions de marché 'favorables'.



A titre de comparaison, le constructeur a généré l'an dernier une marge de 12,7% au sein de ses activités automobiles.



Dans un communiqué, le groupe précise que sa marge opérationnelle devrait ressortir autour de 12% dans l'hypothèse de conditions de marché 'normales', à environ 10% dans un environnement 'défavorable' et de quelque 8% dans une situation 'très défavorable'.



Mercedes-Benz précise s'attendre à ce que ses ventes de véhicules de luxe progressent d'environ 60% d'ici à 2026, sous l'impulsion de marques comme Maybach et AMG, de l'électrification de sa gamme et d'une plus grande personnalisation des produits.



A la Bourse de Francfort, l'action Mercedes perdait 2,9% suite à ces annonces, sous-performant largement un indice DAX en repli de 1,5%.



