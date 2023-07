Daimler : Le patron de Mercedes-Benz Bank prolongé

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé mercredi que le mandat de Benedikt Schell, le président du directoire de sa filiale bancaire Mercedes-Benz Bank, serait prolongé de cinq ans à compter du 1er juin 2024.



En parallèle, Gero Götzenberger sera nommé au mois de novembre à la direction des finances et du contrôle de Mercedes-Benz Bank, en remplacement de Christina Schenck, appelée à rejoindre le management de Mercedes-Benz Mobility en tant que responsable des finances, du contrôle de gestion et de la gestion des risques.



