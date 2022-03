Daimler : Lance une nouvelle usine de batteries aux USA

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce l'inauguration d'une nouvelle usine de batteries à Bibb County, en Alabama, quelques mois avant le début de la production de véhicules tout électriques Mercedes-EQ aux États-Unis.



' La nouvelle usine de batteries américaine souligne l'importance des États-Unis au sein du réseau de production mondial de Mercedes-Benz et le statut de l'Alabama en tant que plaque tournante de l'exportation de SUV de luxe, également dans l'ère électrique ' indique le groupe.



Mercedes-Benz produira le SUV EQS et le SUV EQE dans son usine de l'Alabama, dans le cadre d'une initiative mondiale visant à produire des véhicules entièrement électriques sur sept sites répartis sur trois continents.



L'usine de batteries ultramoderne de Bibb County fournira des batteries pour le nouveau SUV EQS et le SUV EQE.



