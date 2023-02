Daimler : Hausse de 35,5% du BPA en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz publie un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 12% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté du groupe progresse de 16%, pour atteindre 20,6 milliards d'euros, et le groupe enregistre un bénéfice net de 14,8 MdsE, en hausse de 34% par rapport à 2021.



Le BPA ressort ainsi à 13,55 euros, en progression de 35,5% en un an.

Pour 2023, le chiffre d'affaires du Groupe est attendu au niveau de l'année précédente avec un EBIT 'légèrement inférieur à celui de 2022', estime le constructeur.



'Nous avons repensé Mercedes-Benz pour qu'elle devienne une entreprise plus rentable grâce à notre concentration sur des produits attrayants et à une gestion disciplinée des marges et des coûts. Nous ne pouvons pas contrôler les événements macro ou mondiaux, mais 2022 est un exemple concret que nous avançons dans la bonne direction ', note Ola Kaellenius, président-directeur général de Mercedes-Benz Group AG.





