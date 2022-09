Daimler : Engagé dans l'esport jusqu'en 2025

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Depuis 2020, Mercedes-Benz est le partenaire automobile exclusif des événements esports mondiaux League of Legends organisés par Riot Games.



Mercedes-Benz et le développeur et éditeur de jeux américain poursuivent leur partenariat pour trois années supplémentaires.



Le point culminant annuel de ce partenariat est connu sous le nom de 'Worlds', le championnat mondial officiel de League of Legends Esports. Le lieu d'accueil des Worlds alterne chaque année entre différents pays et régions du globe. L'édition 2022 se tiendra en Amérique du Nord.



' Gagner le coeur des fans de jeux vidéo est un défi passionnant. Avec Riot Games, nous sommes dans les meilleures conditions pour inspirer la communauté et façonner avec succès l'avenir de l'esport ', a déclaré Britta Seeger, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, responsable du marketing et des ventes.



Les partenaires Mercedes-Benz et Riot Games s'engagent sur diverses questions sociales et écologiques. En 2019, ils ont distribué plus de 23 millions de dollars de subventions à des organismes sans but lucratif.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.