Daimler : En vue après ses résultats provisoires

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz gagne près de 2% vendredi à la Bourse de Francfort suite à la publication de résultats préliminaires supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre.



Le titre du constructeur automobile allemand gagne 1,7%, en tête de l'indice DAX et en deuxième position de l'Euro STOXX 50 de la zone euro derrière EssilorLuxottica.



Le groupe a fait état mardi soir d'un bénéfice d'exploitation en hausse à 5,5 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année grâce à de bonnes performances dans sa division d'utilitaires légers.



La publication a agréablement surpris les analystes, qui attendaient un résultat de l'ordre de 4,8 milliards.



Mercedes dit avoir bénéficié de la vigueur de ses prix dans un environnement qualifié de 'difficile', notamment du fait du renchérissement des coûts de production.



La marge de sa branche d'utilitaires Mercedes-Benz Vans a atteint 15,6%, contre un consensus de 13,1% fournir par la société, tandis que sa division de voitures particulières Mercedes-Benz Cars a généré une marge de 14,8% également supérieure au consensus de 13.4%.



'Le dossier d'investissement est même renforcé par le fait que le portefeuille de Mercedes ne rivalise que très peu avec ceux de BYD et Tesla, ce qui signifie que les pressions sur les prix pourraient rester limitées sur la seconde partie de l'année', soulignent les analystes de Stifel.



