Daimler : Dévoile sa nouvelle F1 pour la saison 2023

(CercleFinance.com) - L'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 a dévoilé ce jour la Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE, un bolide qui défendra les couleurs de la marque lors de la saison de F1 2023.



'La W14 frappe par son apparence. Le concept sous-jacent de la W13 a été conservé et le développement s'est concentré sur les principaux domaines de performance', souligne l'écurie qui évoque 'des changementsnotables' aussi bien à l'extérieur - comme la carrosserie du ravin sur le capot moteur - que sous le capot.



A noter, également, le retour de la livrée noire emblématique des saisons 2020 et 2021. Derrière le volant, Lewis Hamilton et George Russell s'aligneront pour leur deuxième saison ensemble, soutenus par Mick Schumacher dans son rôle de troisième pilote.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

