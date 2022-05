Daimler : Coopération dans le recyclage des batteries

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'australien Neometals a annoncé vendredi que sa co-entreprise technologique Primobius avait conclu un accord de coopération avec Mercedes-Benz en ce qui concerne le recyclage des batteries.



Cette collaboration de long terme doit notamment porter sur des activités de recherche et développement (R&D) visant à permettre de recycler les cellules de nouvelle génération.



Le partenariat prévoit également un accord de licence englobant la formation du personnel, l'ingénierie et la gestion des installations de la future usine de Mercedes consacrée au recyclage des batteries.



Au cours de la phase de développement opérationnel du site, le constructeur automobile allemand a prévu de mettre à l'essai le déploiement, au niveau industriel, de la technologie de recyclage mise au point par Primobius.



Primobius est à l'origine d'un procédé permettant de récupérer des matières telles que le lithium, le nickel et le cobalt au sein des batteries lithium-ion (LiB) usagées, qu'il réintègre ensuite dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication des batteries.



En mars derniers, la société avait été retenue, en tant que partenaire technologique, pour la future usine de recyclage des batteries de Mercedes-Benz, un accord qui comprend les études préliminaires du projet.



L'entrée en production de cette usine, qui doit être construite dans le sud de l'Allemagne, est prévue pour l'an prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.