Daimler : BofA toujours à l'achat avant les résultats

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur le titre Mercedes-Benz Group avant la parution, mercredi, des résultats de deuxième trimestre du groupe automobile allemand, tout en abaissant son objectif de cours de 80 à 72 euros du fait de la récente dévalorisation en Bourse du secteur.



Dans une note de recherche, le broker dit anticiper un excédent brut d'exploitation (Ebit) ajusté de cinq milliards d'euros au titre du trimestre écoulé, une prévision supérieure de 13% à la moyenne du consensus.



Du fait des incertitudes économiques en cours, BofA s'attend à ce que le constructeur se contente de maintenir ses prévisions annuelles, mais évoque une possible révision à la hausse de ses objectifs à l'issue du troisième trimestre.



