Daimler : Accord avec Sila dans les batteries

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a annoncé une collaboration avec Sila, une société spécialisée dans les matériaux pour batteries de nouvelle génération.



Cet accord permettra incorporer les anodes en silicium de Sila dans les batteries qui seront disponibles en option pour la première fois dans la prochaine Mercedes-Benz Classe G électrique. Cela ajoutera une autre cellule innovante au portefeuille de batteries de Mercedes-Benz.



' Le matériau anodique innovant à haute teneur en silicium augmentera la densité énergétique des batteries sans compromettre la sécurité ou d'autres paramètres de performance ' indique le groupe.



La technologie de Sila permet une augmentation de 20 à 40 % de la densité d'énergie, qui atteint plus de 800 Wh/l au niveau de la cellule.



Ce développement majeur permet à Mercedes-Benz de stocker beaucoup plus d'énergie dans le même espace, augmentant ainsi de manière significative l'autonomie de ses futurs véhicules.



