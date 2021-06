Daimler : Va livrer 24 bus eCitaro en Pologne

(CercleFinance.com) - Daimler Buses a reçu sa première commande d'autobus urbains entièrement électriques en Pologne, annonce Daimler aujourd'hui.



La commande en question comprend huit bus articulés et 16 bus simples. Les 24 véhicules doivent être livrés avant la fin de l'année.



Ces bus urbains sans émissions seront exploités dans la ville portuaire de Gdynia, dans le golfe de Gdańsk, par la société de transport Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. Z o.o. (PKA Gdynia).



Mirko Sgodda, responsable du marketing, des ventes et des services clients chez Daimler Buses, s'est dit ' ravi ' par cette commande, soulignant que la Pologne était l'un des marchés clés du constructeur en Europe de l'Est.



