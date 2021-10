Daimler : UBS relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé vendredi avoir relevé son conseil sur le titre Daimler, porté de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 79 à 100 euros.



Dans un note de recherche, le courtier justifie son optimisme par (1) une dynamique de résultats jugée favorable, qui pourrait d'après lui voir les bénéfices de Mercedes-Benz atteindre des niveaux record en 2022 grâce à la vigueur de la demande et à la reprise de la production.



Le broker met également en avant (2) les atouts du groupe allemand dans l'électrification, se disant convaincu du succès futur de l'EQS et de la plateforme EVA2, susceptible selon lui de catapulter Mercedes-Benz en tête du segment des véhicules électriques de luxe, avec 200.000 à 300.000 livraisons annuelles.



Dans son étude, UBS met enfin en évidence (3) la scission à venir de la branche de poids-lourds qui, si elle ne constitue pas de véritable catalyseur d'après lui, va permettre à la filiale de camions de se doter d'un véritable plan stratégique à moyen terme, après plusieurs années de performances maussades.



