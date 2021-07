Daimler : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil 'achat' sur le titre Daimler, avec un objectif de cours relevé de 98 à 100 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que le constructeur allemand a prépublié des résultats meilleurs que prévu cinq fois de suite et que le cours de l'action a augmenté de 79% l'année dernière.



Stifel souligne que malgré la pénurie de semi-conducteurs, le deuxième trimestre a été si fort que les estimations du consensus pour 2021 et 2022 sont susceptibles d'être revues à la hausse.



Par ailleurs, le spin-off de Trucks devrait libérer de la valeur, estime l'analyste.



