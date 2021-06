Daimler : Signe un double podium au GP de Styrie de F1

(CercleFinance.com) - L'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 Team a signé un double podium à l'issue du Grand Prix de Styrie, disputé dimanche 27 juin en Autriche, avec les 2e et 3e place de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.



Les deux monoplaces se sont inclinées face à la Red Bull Honda de Max Verstappen qui porte son avance au championnat à 18 points par rapport à Lewis Hamilton.



Au championnat des constructeurs, Red Bull (252 points) mène devant Mercedes-AMG Petronas F1 (212 points).





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel