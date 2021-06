Daimler : Partenariat pour du lithium durable au Chili

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler va participer à la création et au financement d'un 'partenariat responsable pour le lithium' aux côtés de BASF, Volkswagen et Fairphone, a annoncé Volkswagen aujourd'hui.



L'initiative vise à promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles dans le Salar d'Atacama, vaste désert de sel du Chili.



Le partenariat entend favoriser le dialogue entre les acteurs locaux, générer et synthétiser les faits scientifiques et rechercher des solutions de manière participative alors que la demande de lithium, matériau clé dans les batteries, devrait augmenter au cours des prochaines années, en même temps que la mobilité électrique et la numérisation.



La 'Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit' (Société allemande pour la coopération internationale), mandatée par les entreprises, coordonnera le partenariat en créant notamment une plate-forme multipartite entre tous les acteurs concernés.



