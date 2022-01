Daimler : Partenariat autour des batteries à semi-conducteurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce la signature d'un accord de coopération technologique avec ProLogium, leader des batteries à semi-conducteurs, afin de développer des cellules de batterie de nouvelle génération.



Les premiers véhicules d'essai devraient être introduits dans les années à venir, l'idée étant de pouvoir intégrer la technologie des batteries à semi-conducteurs dans une gamme de véhicules de tourisme au cours de la seconde moitié de la décennie.



Le constructeur allemand ambitionne d'ailleurs de passer au tout électrique d'ici 2030, là où les conditions du marché le permettent.



'La technologie à semi-conducteurs permet de réduire la taille et le poids de la batterie. C'est pourquoi nous nous associons à des entreprises comme ProLogium pour garantir que Mercedes-Benz continue d'innover dans le secteur automobile - au profit de nos clients', explique Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, directeur de la technologie et responsable du développement et de l'approvisionnement.



