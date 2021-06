Daimler : Ouvre un centre de réalité virtuelle à Chennai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Daimler India Commercial Vehicles (DICV), filiale de véhicules commerciaux de Daimler Trucks en Inde, annonce l'ouverture d'un premier centre de réalité virtuelle (VRC) dans son usine de Chennai (Inde).



Ce VRC permettra aux opérateurs d'effectuer virtuellement des contrôles de maintenance et d'accessibilité à l'aide d'un modèle numérique accessible via des lunettes 3D et des manettes de navigation, indique le constructeur.



Ce procédé pourrait aussi bien transformer les procédures de R&D que l'entretien des véhicules ou encore la collaboration à distance. Les équipes Daimler Truck du monde entier vont ainsi pouvoir accéder à un même modèle simultanément pour échanger des idées et des opinions.



'Dans le monde actuel des restrictions de voyage et des directives de distanciation sociale, ces avantages sont incalculables', estime Daimler.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.