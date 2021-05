Daimler : Nouveau sponsor pour l'équipe de Formule E

(CercleFinance.com) - L'équipe Mercedes-EQ Formula E annonce un nouveau partenariat avec Seedlip, présenté comme 'le premier spiritueux distillé sans alcool au monde'.



Seedlip et l'équipe se sont fixé comme objectif de conduire un changement positif sur la planète.



'Nos marques sont pionnières dans leurs domaines respectifs - la mobilité électrique d'une part et les spiritueux distillés non alcoolisés d'autre part. Parce que les événements de Formule E sont organisés dans des métropoles du monde entier, le championnat offre une arène parfaite pour les deux partenaires pour combiner style de vie, durabilité et innovation avec la course et la mobilité électrique', a indiqué Ian James, directeur de l'équipe.



