Daimler : Nombreux essais autour de l'eEconic

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Trucks conduit actuellement plusieurs séries d'essais intensifs sur l'eEconic électrique à batterie, un véhicule qui pourrait parfaitement convenir pour une utilisation en tant que véhicule de collecte des déchets, estime le constructeur.



Les ingénieurs de la firme à l'étoile se concentrent actuellement sur les essais de sécurité, de performance et de durabilité du véhicule. Des tests des batteries et du groupe motopropulseur électrique doivent aussi être conduits en été et en hiver. Sans oublier des essais autour des mesures de bruits, de la compatibilité électromagnétique ainsi que des tests sur route accidentée.



Une fois ces tests terminés, les essais clients en fonctionnement réel pourront débuter, annonce Daimler.



Le démarrage de la production en série de l'eEconic dans l'usine Mercedes-Benz de Wörth est prévu au second semestre 2022.



