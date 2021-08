Daimler : Mercedes triomphe en Formule E

(CercleFinance.com) - L'équipe de Formule E Mercedes-EQ a achevé sa 2e saison dans la discipline en s'arrogeant le double titre de champion du monde, pilote et équipe.



Disputée ce week-end à Berlin, la dernière course de la saison a en effet permis à Nyck de Vries, pilote de la firme à l'étoile, de décrocher le titre des pilotes grâce à une 8e place à l'arrivée.



Il s'agit d'ailleurs du tout premier titre de champion du monde à être décerné depuis la reconnaissance officielle cette année de la discipline en tant que 'championnat du monde'.



L'équipe de Formule E Mercedes-EQ décroche quant à elle la première place du classement par équipe avec 183 points, devant Jaguar Racing (172 points) et DS Techeetah (170 points).



