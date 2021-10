Daimler : Mercedes remporte le Grand-Prix de F1 de Turquie

(CercleFinance.com) - Le pilote finlandais Valtteri Bottas a remporté hier la 10e course de sa carrière en Formule 1, en s'imposant à l'issue du GP de Turquie au volant de sa Mercedes-AMG Petronas.



Son coéquipier, le septuple champion du monde Lewis Hamilton termine 5e de l'épreuve, après être parti en 11e position. Ce dernier cède toutefois la tête du championnat à son rival pour le titre, Max Verstappen (Red Bull Honda) qui a terminé à la deuxième place de cette course disputée sur piste humide.



Les 1ère et 5e places de ses pilotes permettent néanmoins à l'équipe allemande de conforter sa première place au championnat des constructeurs, avec 36 points d'avance sur Red Bull.



