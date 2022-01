Daimler : Mercedes partenaire de Luminar Technologies

(CercleFinance.com) - Daimler annonce un partenariat entre Mercedes-Benz et Luminar Technologies, l'une des principales sociétés mondiales de technologie automobile, afin de développer les futures technologies de conduite automatisée pour les voitures particulières.



L'intention de ce partenariat est de tirer parti de la technologie fondamentale de Luminar afin de l'intégrer dans les véhicules de série, indique Daimler.



' Luminar est le complément parfait à notre liste existante de coopérations de premier ordre avec des entreprises technologiques de premier plan et de pointe', a commenté Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG.





