Daimler : Mercedes-Benz investit dans l'acier durable de H2GS

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz est le premier constructeur automobile à prendre une participation dans la start-up suédoise H2 Green Steel (H2GS) afin d'introduire de l'acier 'vert', sans CO2, dans la production en série de ses véhicules.



Le partenariat avec HSGS est une autre étape vers la neutralité CO2, que Mercedes-Benz poursuit dans le cadre d'Ambition 2039, son objectif d'atteindre un parc de véhicules entièrement connecté et neutre en CO2 en 2039 - onze ans plus tôt que ne l'exige la législation européenne.



'Avec une participation au capital de H2 Green Steel, Mercedes-Benz envoie un signal important pour accélérer le changement dans l'industrie de l'acier et augmenter la disponibilité de l'acier sans carbone. Dans un premier temps, nous investissons un montant inférieur à 10 ME. En tant que partenaire privilégié de la start-up, nous lancerons l'acier vert dans divers modèles de véhicules dès 2025 ', précise Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Daimler AG et Mercedes-Benz AG.



