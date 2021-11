Daimler : Livre 15 bus Setra à un client allemand

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que 15 bus interurbains Setra S 415 LE à entrée basse viennent de compléter la flotte de véhicules de Klaiber Bus GmbH & KG.



Ces 15 véhicules faisaient partie d'une commande plus large de 45 véhicules, commande qui a donc été honorée en totalité.



Equipés de 45 places assises et pouvant accueillir 35 voyageurs debout, les bus Setra S 415 LE seront déployés sur un nouvel ensemble de lignes dans le district rural de Tuttlingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne.



Trente chauffeurs ont été recrutés pour accompagner le développement de la flotte de Klaiber Bus.





