Daimler : Livraison de 13 minibus au Danemark

(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que 13 Mercedes-Benz Sprinter City 45 entreront en service sur les îles danoises de Lolland et Falster à compter du 27 juin.



Exploités par la société de transport danoise Kruse A/S, ces minibus urbains seront principalement utilisés pour le transport des écoliers et circuleront également le soir et le week-end sur des lignes moins fréquentées.



Ces véhicules peuvent transporter jusqu'à 30 passagers. Chacun minibus est équipé de 13 sièges passagers fixes et de quatre sièges rabattables, d'un espace pour fauteuil roulant et 13 passagers peuvent se tenir debout.



Ces minibus sont équipés d'un moteur diesel Euro VI OM 651 d'une puissance de 105 kW.



