Daimler : Le nouveau Mercedes Citan dévoilé dans un mois

(CercleFinance.com) - Daimler fait savoir que le nouveau Mercedes-Benz Citan, ainsi que sa version entièrement électrique, l'eCitan, seront dévoilés et présentés pour la première fois au public le 25 août, sur la plateforme en ligne du constructeur.



Le Citan est annoncé comme étant un petit fourgon compact proposant un volume de chargement élevé, ce qui en ferait un véhicule particulièrement pratique pour les opérations de distribution en centre-ville par exemple, indique le constructeur, d'autant que Citan est équipé de portes coulissantes de chaque côté.



Le tout est proposé avec ' un équipement de sécurité complet et un haut niveau de confort de conduite ', promet d'ores et déjà le constructeur. Réponse en détail le mois prochain.





