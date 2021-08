Daimler : Le nouveau bus léger 'Rosa' arrive au Japon

(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que sa filiale Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), l'un des principaux constructeurs asiatiques de véhicules utilitaires, lance 'Rosa', un nouveau modèle de bus léger, au Japon.



Le nouveau Rosa sera livré avec la fonction BusConnect, qui notifie et gère l'état de fonctionnement du véhicule en temps réel aux opérateurs de bus.



Souvent exploitée comme navette ou bus scolaire, le Rosa joue un rôle crucial dans les transports collectifs au quotidien, assure Daimler.



Le Rosa est disponible depuis ce mois d'août au Japon.



