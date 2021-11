Daimler : Le Arocs 8x4 bientôt exporté en Amérique latine

(CercleFinance.com) - Daimler annonce que Mercedes-Benz do Brasil lance le Arocs 8x4, un camion spécialement fabriqué pour les clients brésiliens et latino-américains et les terrains et itinéraires exigeants du sous-continent.



Le véhicule sera ainsi exporté vers l'Amérique latine depuis le Brésil a partir de l'année prochaine. Plus de 200 exemplaires ont déjà été vendus au Brésil, indique Daimler.



Le Arocs 8x4 est équipé d'une série de fonctionnalités spécifiques, comme des pneus tout-terrain (OTR) et peut transporter un volume de 20 à 24 m3 jusqu'à 58 tonnes.



'Avec ses nouvelles fonctionnalités, le Arocs 8x4 va révolutionner les opérations tout-terrain au Brésil et en Amérique latine, en particulier dans la construction civile lourde et les grands projets d'infrastructures', assure le constructeur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel