Daimler : Lance la ligne de production de Wörth

(CercleFinance.com) - Le premier eActros de série est sorti de la chaîne de production au Future Truck Center de l'usine Mercedes-Benz de Wörth.



L'inauguration officielle de la ligne de production et au lancement des activités de la plus grande usine de montage de camions Mercedes-Benz a été réalisée hier.



Les clients testent déjà les eActros depuis l'automne 2018 - depuis le 1er octobre, ils peuvent commander le véhicule.



Karin Rådström : 'L'eActros, notre premier camion électrique à batterie démarre la production en série à Wörth. Ce véhicule revêt une importance toute particulière pour l'usine de Wörth et son orientation à long terme. Nous voulons développer considérablement la production en série de nos camions électriques dans cette usine.'



