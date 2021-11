Daimler : L'activité Truck prépare son entrée en bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée des investisseurs (Capital Market Day), Daimler Truck a présenté ses ambitions, et notamment sa volonté d'accroître ses performances et améliorer la rentabilité de chaque segment.



Daimler Truck se concentre notamment sur l'amélioration de sa rentabilité et veut cibler des marges à deux chiffres en matière de retour sur ventes dans ses activités industrielles, d'ici à 2025.



En 2021, la rentabilité attendue est pour l'instant de l'ordre de 6 à 8%, malgré la pénurie de semi-conducteurs. Une nouvelle amélioration de la rentabilité est attendue en 2022, assure le constructeur.



Daimler Truck annonce aussi une politique de retour à l'actionnaire favorable, avec un taux de distribution de 40 %



Enfin, Daimler Truck indique que la cotation de la société en bourse, prévue le 10 décembre, est 'en bonne voie' et que Daimler Truck prévoit d'intégrer le DAX au cours du 1er trimestre 2022.



