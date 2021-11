Daimler : L'activité Buses se sépare de sa structure Minibus

(CercleFinance.com) - Alors que Daimler Buses procède à une réorientation stratégique afin de se concentrer sur son coeur de métier -à savoir la production d'autobus complets et de châssis de plus de 8 tonnes- la société annonce vouloir se séparer de la structure Mercedes-Benz Minibus GmbH basée à Dortmund, en la revendant, avec ses 240 salariés, au groupe industriel munichois AEQUITA.



Un accord en ce sens a ainsi été signé le 22 novembre, pour une transaction qui devrait être finalisée au 1er janvier.



Daimler précise que la production de minibus de marque Mercedes-Benz se poursuivra sur le site de Dortmund et qu'un partenariat étroit et continu sera instauré entre Daimler Buses et AEQUITA, notamment en ce qui concerne les domaines de la vente et de l'après-vente.





